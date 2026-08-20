Il Frosinone si prepara a sfidare la Juve: la polemica di Alvini e l'assist del Napoli

È scattato il conto alla rovescia: meno tre alla prima gara di Serie A , che per il Frosinone non sarà una partita come le altre. Al suo ritorno in massima serie i ciociari ospiteranno subito la Juventus di Luciano Spalletti . Dopo il secondo posto dello scorso anno in cadetteria e la conseguente promozione diretta, come arrivano i gialloblù alla sfida con i bianconeri di questa domenica allo Stirpe? Il Frosinone arriva alla sfida con i bianconeri carico di entusiasmo: la prima gara dal ritorno in A contro una big come la Juve. Il punto sulla possibile formazione dei ciociari contro la squadra di Spalletti e sul mercato, con novità imminenti.

Resta aperto anche il ballottaggio tra Cichella e Masini. Il classe 2005 parte leggermente favorito, forte della prestazione convincente disputata in Coppa. Sulla trequarti, invece, la scelta dipenderà dal tipo di caratteristiche che l'allenatore vorrà privilegiare: da una parte Schmid, con più qualità, dall'altra Koutsoupias, che garantisce maggiore dinamismo. Più defilato nelle gerarchie, almeno per una possibile partenza dal primo minuto, c'è infine El Azzouzi.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Calvani, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Cichella, Calò, Terzic; Schmid; Raimondo, Ghedjemis.

La polemica di mister Alvini

Una scelta, quella della difesa a tre, legata anche ad alcune operazioni di mercato... non avallate dal tecnico. Parole polemiche da parte dell'allenatore dei ciociari Alvini dopo la vittoria per 4-1 con la Juve Stabia: "La difesa a tre un esperimento? Sì, lo è. Sono arrivati giocatori che io non ho chiesto, mi devo adattare alla caratteristiche. Bisogna sapersi adattare e lavorare sulle caratteristiche dei calciatori". E ancora: "Li devo allenare, li devo conoscere. Devo conoscerli per schierarli. Io non sono stato coinvolto, e con Castagnini siamo stati coinvolti su quelli che erano i calciatori dello scorso anno e che abbiamo confermato, quindi i vari Cittadini, Amey, Desplanches, Calvani, Raimondo, Fini… Il resto sono tutti giocatori arrivati e tu, allenatore, devi capirne le caratteristiche. Ci vorrà del tempo, probabilmente mesi, per poterli poi integrare”.

Arriva Cheddira: in vista della Juve...

A proposito di calciomercato, nelle scorse ore il club ha ufficializzato l'arrivo di Omar Fayed, difensore classe 2003 arrivato a titolo definitivo dal Fenerbahce. Ma il Frosinone non si ferma ed è pronto a chiudere per un altro acquisto, stavolta in attacco: ad un passo l'arrivo di Walid Cheddira, accordo raggiunto con il Napoli. Il classe 1998 verso il trasferimento in gialloblù: si tratta di un ritorno, avendo già giocato all'ombra dello Stirpe (in prestito) nella stagione 2023/24. Affare da 3.5 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita: per l'attaccante la scorsa stagione a Lecce sono arrivate 34 partite con 4 gol e 1 assist. Tempi però ristrettissimi, da capire se potrà arrivare già per la gara con la Juventus o se la sua prima convocazione slitterà alla seconda di campionato contro la Fiorentina all'Artemio Franchi.