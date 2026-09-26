Ghedjemis e il rinnovo con il Frosinone: si lavora a un maxi ingaggio per allontanare i club esteri

Tempo di rinnovi in casa Frosinone . Dopo il portiere Palmisani (blindato fino al 2031) e il terzino sinistro Bracaglia (ha allungato fino al 2029) ora la dirigenza laziale è al lavoro per definire i prolungamenti di altri due gioielli. Lavori in corso da parte del tandem Doronzo-Castagnini per tenersi stretti il terzino destro Anthony Oyono e l’esterno offensivo Fares Ghedjemis. Quest’ultimo è stato il mattatore nella cavalcata promozione dei gialloazzurri con 15 gol e 3 assist vincenti. Un rendimento elevatissimo che era valso all’esterno offensivo algerino la chiamata da parte della sua nazionale per il Mondiale. Una vetrina quella della Coppa del Mondo 2026 che aveva contribuito ad accrescere, notevolmente, l’interesse internazionale nei confronti del numero 7. Tanto che diversi club europei di prima fascia hanno cercato a più riprese di strapparlo al Frosinone durante l’ultima sessione estiva di trattative. Il Celtic era stata la prima società a muoversi in ordine cronologico già durante il mese di giugno. Niente da fare.

Big d'Europa rifiutate

La destinazione scozzese stuzzicava poco Ghedjemis, che ha respinto al mittente la chiamata arrivata da Glasgow. Discorso diverso per quanto riguarda il corteggiamento effettuato da Vincenzo Italiano: la sfida Besiktas intrigava e non poco l’ala destra, che aveva dato la propria disponibilità per un quadriennale. Peccato che l’offerta da 12 milioni più bonus sia stata respinta al mittente da parte del fondo americano che controlla il Frosinone. E così i turchi hanno virato su Ernest Poku, soffiandolo alla Fiorentina che sembrava all’epoca in chiusura. Per Ghedjemis c’era pure un forte interesse da parte del Monaco, arrivato a mettere sul piatto 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Anche qui però il Frosinone ha messo il veto alla partenza del proprio gioiello, che ora potrebbe essere premiato col prolungamento (2030 o 2031) accompagnato da un robusto adeguamento di stipendio. Il modo ideale per spazzare via il mal di pancia di fine agosto che aveva indotto l’algerino a saltare le prime due gare di campionato contro Juve e Fiorentina. Dialoghi più semplici e pronti a entrare nel vivo per quanto concerne il rinnovo di Oyono, che era stato sondato dall’Olympiacos. Anche per lui la risposta data da mister Alvini ai propri dirigenti è stata la medesima: «Non si tocca». Il laterale francese è in scadenza il 30 giugno e ora il Frosinone ha fretta di chiudere la pratica prolungamento.