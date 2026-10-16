Raimondo incredibile, come lui solo Yamal e Raphinha: il dato clamoroso

Che numeri

Nei cinque principali campionati europei, nella stagione 2026/27, soltanto tre giocatori hanno realizzato almeno tre doppiette. A guidare questa speciale classifica è Raphinha, a quota quattro, mentre alle sue spalle ci sono proprio Raimondo e il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal, entrambi fermi a tre. Una compagnia decisamente prestigiosa per l'attaccante italiano, che si ritrova così a condividere un primato statistico con due delle stelle più luminose del calcio internazionale.