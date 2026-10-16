Raimondo incredibile, come lui solo Yamal e Raphinha: il dato clamoroso
Antonio Raimondo non si ferma più e si prende la scena anche contro il Sassuolo. L'attaccante firma una tripletta, approfittando anche di due clamorosi errori del portiere neroverde Muric, sorpassando Malen in vetta alla classifica marcatori della Serie A ed entrando a far parte di una speciale classifica. Per Raimondo si tratta infatti della prima tripletta nel campionato italiano dopo aver fatto registrare già due doppiette, un traguardo che assume contorni ancora più sorprendenti se confrontato con quanto accade negli altri principali campionati del continente. Un dato che certifica la straordinaria capacità del centravanti di incidere sotto porta, sfruttando con cinismo ogni occasione.
Che numeri
Nei cinque principali campionati europei, nella stagione 2026/27, soltanto tre giocatori hanno realizzato almeno tre doppiette. A guidare questa speciale classifica è Raphinha, a quota quattro, mentre alle sue spalle ci sono proprio Raimondo e il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal, entrambi fermi a tre. Una compagnia decisamente prestigiosa per l'attaccante italiano, che si ritrova così a condividere un primato statistico con due delle stelle più luminose del calcio internazionale.
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