Pagelle Frosinone-Lecce: Calò passaggi invisibili. E Falcone limita i danni

Il Frosinone è letteralmente inarrestabile: sono 17 i punti conquistato dal club ciociaro in appena 9 giornate. A subire l'ira dei gialloblù questa volta è stato il Lecce di Di Francesco, costretto a raccogliere un sonoro 5-1 al Benito Stirpe . A trascinare la squadra di Alvini alla vittoria ci hanno pensato le reti di Cichella, Calò, Raimondo e la doppietta del subentrato Birligea. Per il Lecce è andato in gol Monteiro. Più punti di Juventus e Napoli ed uno stile di gioco che ha fatto innamorare tutta l'Italia: la squadra ciociara inizia a far paura!

Pagelle Frosinone

Palmisani 6 Risponde presente sul tiro di Monteiro. Verticalizza con lunghi rilanci e rimane concentrato nella ripresa, quando i salentini si affacciano nella sua area.

Oyono 6 Serata senza particolari pensieri. Serve una prodezza di Falcone per neutralizzare un suo colpo di testa. Attento nella ripresa su Fatah.

Calvani 6 Presidia l’area e non corre rischi. Il Lecce procura poca apprensione. Fayed (35’ st) ng

Monterisi 6.5 Efficace in copertura anche quando non è pulito stilisticamente. Annulla Esteban.

Terzic 6 Un cross tagliato in area avversaria sul quale i compagni non possono arrivare.

Calò 7 Disegna linee di passaggio invisibili ad altri. Perfetto dagli undici metri per il raddoppio. El Azzouzi (32’ st) ng

Cichella 7 Incursioni preziose in area che lo portano alla rete che sblocca la partita. Risponde presente alla fiducia che Alvini ha riposto in lui.

Ghedjemis 7 È suo l’assist che sblocca la gara. Presente in fascia con tanti cross e pericoloso anche in area. Fini (25’ st) 6.5 Qualche giocata interessante.

Schmid 6.5 Spreca malamente un tiro dal limite, ma poi lancia due volte Kvernadze davanti alla porta, con ottima visione di gioco. Hasa (32’ st) ng

Kvernadze 7 Ispirato e autore due assist. Inventa, anche di tacco, quando si accentra tra le linee.

Raimondo 6.5 Si allarga e crea spazio. Nella ripresa si iscrive al tabellino dei marcatori. Birligea (25’ st) 7 Entra e segna subito la rete che chiude la gara. Non appagato, segna la doppietta nei minuti di recupero.

All. Alvini 7 Spettacolo. Squadra a trazione anteriore che gioca con entusiasmo e senza paura. Schiera dal primo minuto Cichella e quest’ultimo lo ripaga con il gol.