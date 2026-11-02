Raimondo infortunato, tegola Frosinone: il comunicato e i tempi di recupero
Proprio sul più bello arriva lo stop. Non giungono buone notizie dall'infermeria per il Frosinone in merito all'infortunio di Antonio Raimondo, che sta trascinando i ciociari a suon di gol in questa prima parte di stagione. L'attaccante si è fatto male durante l'ultima sfida contro il Torino vinta 2-0 dai gialloblù: nel pomeriggio è arrivata la nota del club con i dettagli del problema che lo ha colpito. Per Raimondo si prevede uno stop che lo costringerà ai box per diverse settimane.
Frosinone, Raimondo out: l'esito degli esami
Questo il comunicato diramato dal Frosinone sulle sue condizioni: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Raimondo, dopo aver segnato 8 gol nelle prime 10 partite, deve dunque abbandonare la sua squadra per le prossime settimane.
Quando può tornare a disposizione di Alvini
Nello straordinario avvio di stagione del Frosinone c'è, indubbiamente, la firma di Raimondo. Ben 8 reti in 10 apparizioni: doppiette con la Fiorentina e il Venezia, tripletta col Sassuolo e gol nella manita gialloblù al Lecce. Per lui una marcatura ogni 95' giocati. Eppure la squadra di Alvini dovrà fare di necessità virtù, provando a replicare quanto fatto fino ad ora (20 punti in 10 gare e sesto posto in classifica) senza il suo riferimento offensivo. Raimondo potrebbe restare ai box per almeno un mese-un mese e mezzo: da valutare dunque quando riuscirà a rientrare in gruppo, tutto dipenderà dalla risposta alle terapie. Un'assenza che arriva in un periodo infuocato per i ciocari, con tante sfide proibitive tra novembre e dicembre (contro Cagliari, Milan, Parma, Inter, Udinese e Lazio).
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