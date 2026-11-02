Raimondo infortunato, tegola Frosinone: il comunicato e i tempi di recupero 

Proprio sul più bello arriva lo stop. Non giungono buone notizie dall'infermeria per il Frosinone in merito all'infortunio di Antonio Raimondo, che sta trascinando i ciociari a suon di gol in questa prima parte di stagione. L'attaccante si è fatto male durante l'ultima sfida contro il Torino vinta 2-0 dai gialloblù: nel pomeriggio è arrivata la nota del club con i dettagli del problema che lo ha colpito. Per Raimondo si prevede uno stop che lo costringerà ai box per diverse settimane.

Frosinone, Raimondo out: l'esito degli esami Questo il comunicato diramato dal Frosinone sulle sue condizioni: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Raimondo, dopo aver segnato 8 gol nelle prime 10 partite, deve dunque abbandonare la sua squadra per le prossime settimane.