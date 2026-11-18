Un cinque d’intesa e un abbraccio che gli è rimasto addosso: quello di Sinisa Mihajlovic, che a diciassette anni lo fece esordire in Serie A con la maglia del Bologna. Nel viaggio di Antonio Raimondo, però, ci sono anche i chilometri percorsi da papà Pietro e mamma Rossella per accompagnarlo agli allenamenti dopo la scuola, il tempo sottratto a sé stessi per dedicarlo ai figli, i sacrifici fatti quando il professionismo era soltanto una speranza. È anche da qui che nasce l’equilibrio con cui oggi si gode i suoi otto gol e il secondo posto tra i cannonieri della Serie A, a pari merito con Malen. Ancora di proprietà dei rossoblù, a Frosinone è tornato quello di Terni, ha ritrovato continuità e fiducia, lasciandosi alle spalle le difficili parentesi con Venezia e Salernitana. Ora scalpita per tornare a disposizione di Alvini dopo l’infortunio alla caviglia, con la voglia di chi ha ancora tanto da conquistare e la misura di chi sa quanto è costato arrivare fin qui. Nessuna fretta di bruciare le tappe, nemmeno nelle ambizioni: «Prima la salvezza, poi penseremo ad altro». Quando ha capito che Frosinone poteva essere il posto giusto per ripartire? «L’ho capito sin da subito, già dai colloqui con l’allenatore e con il direttore. Appena arrivato ho visto l’impegno e la dedizione con cui si lavora ogni giorno: ho capito che era il posto giusto per me».

"Non do troppo peso alle aspettative" Dalle prime doppiette alla tripletta contro il Sassuolo: come gestisce aspettative così diverse rispetto a pochi mesi fa? «Non do troppo peso alle aspettative e a quello che si dice di me. Quando le cose vanno bene sei sempre bravo, appena vanno male diventi il peggiore. Credo che l’importante sia trovare un equilibrio». Fin dove può spingersi questo Frosinone? «Pensiamo prima di tutto alla salvezza, perché dobbiamo ancora raggiungerla. Una volta conquistata, potremo pensare ad altro». Quanto ha inciso Alvini nella sua crescita e in quali aspetti del gioco riconosce maggiormente la sua mano? «Un po’ in tutto, perché quando sono arrivato avevo delle carenze in diversi aspetti del gioco. Il tecnico mi ha aiutato molto: nel legare il gioco con i compagni, nel giocare spalle alla porta e nella cattiveria. Mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista». Nel suo programma di allenamento ci sono anche gli occhiali stroboscopici: quali benefici ritrova in partita? «È un lavoro che aiuta a vedere prima ciò che succede, a capire dove si trova l’avversario prima di ricevere il pallone e a leggere in anticipo una situazione. Credo che sia questo lo scopo principale ed è l’aspetto in cui mi aiuta di più».