Genoa, Nicola: "Lottare fino alla fine non è un peso, ma un privilegio"

GENOVA - Davide Nicola sa bene che il suo Genoa dovrà conquistare la salvezza nelle prossime tre partite, tutte contro contendenti ansiose a rimanere in Serie A . Ecco le parole dell'allenatore alla vigilia della sfida col Torino : "Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Abbiamo una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. L'atteggiamento non deve cambiare ma, indipendentemente dall'avversario. Cambi di formazione rispetto alla Spal ? Voglio un Genoa aggressivo e propositivo. Questo è l'unica cosa che conta". Il tecnico rossoblù dal suo arrivo in poi ha compattato l'ambiente: "Un gruppo unito e motivato fa la differenza ovunque. Noi crediamo di esserlo, ma a sei partite dalla fine c'è da sprintare ogni gara. Il campionato sta entrando in una fase interessante e questo deve essere parecchio motivante. Criscito e Sturaro stanno recuperando in fretta. Oggi c'è la rifinitura, vedremo chi sarà disponibile".

"Partita chiave oltre a quella col Lecce? La partita chiave è sempre quella che tu devi fare. Quindi per noi la partita chiave è domani sera e via via tutte le altre". Quando gli chiedono se il Torino si salverà, Nicola risponde: "Io penso al Genoa. Sono il tecnico del Grifone, sono molto contento esserlo. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine, ma questo non è un peso: è un onore. E' nel dna di questo club e di questa città alzarsi ogni giorno e sapere che si deve lottare. Noi siamo solo uno spaccato della società. Quota salvezza? Non facevo calcoli quando eravamo ultimi a 11 punti figuriamoci se li faccio adesso. Lascio i numeri a chi ne sa di più, io penso a dare il meglio di me. A sei partite dalla fine, la salvezza sono le sei gare che mancano".