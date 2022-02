Genoa, Criscito e Rovella pronti a guidare lo sprint salvezza

GENOVA - Un altro ko in casa Genoa: stavolta è Mattia Bani a finire in infermeria, a causa di una distrazione al flessore della coscia sinistra. Ma per Alexander Blessin ci sono anche buone notizie: sono tornati a disposizione sia capitan Criscito che Rovella, i rientri che il tecnico attendeva con più impazienza. La prossima sfida sarà di quelle cruciali per i rossoblù sulla via della salvezza: nello scontro diretto con la Salernitana mancheranno lo squalificato Ostigard e l'infortunato Bani, dunque al centro della difesa è di vitale imporatnza recuperare un elemento come Criscito, che con tutta probabilità sarà affiancato da Vazquez, con il rientrante Cambiaso largo a sinistra. Sicuro titolare sarà Rovella, che insieme al neo acquisto Amiri forma una coppia da cui Blessin si aspetta grandi cose. La fase difensiva del Grifone, con il nuovo tecnico in panchina, ha registrato notevoli passi avanti: per la prima volta i rossoblù hanno chiuso due gare consecutive (quattro in tutto in campionato) con la porta inviolata. Ora c'è da aggiusta la mira in attacco, visto che l'ultimo gol all'attivo per il Genoa è datato 6 gennaio, avversario il Sassuolo. C'è grande fiducia nella tifoseria genoana che il nuovo allenatore, insieme agli acquisti di gennaio, possano dare una svolta decisiva alla stagione. Non sorprende, dunque, che i bigliatti per lo spareggio salvezza siano già andati polverizzati: la Gradinata Nord, cuore dei supporters rossoblù, sarà piena e pronta a spronare il Grifone.