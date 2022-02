Genoa, Blessin accelera sotto gli occhi di Zangrillo

GENOVA - “Ragiona, ragiona!”. Il gesto di Alexander Blessin è eloquente, il dito alla tempia indicando la posizione in campo, ma è solo un attimo di sosta in una seduta senza respiro. Pressione, aggressività e qualche sorriso, ma soprattutto lo sguardo della concentrazione e di chi sa che non può più sbagliare sui volti dei giocatori rossoblù. Non manca nulla, abbracci e sorrisi poi quando servono, sotto lo sguardo attento del presidente Alberto Zangrillo a bordo campo assieme allo spagnolo Andres Blazquez, consigliere del cda e uomo di rappresentanza della proprietà americana, in vista della decisiva sfida di domenica contro la Salernitana. Decisiva perché solo una vittoria potrebbe dare il via a quella rimonta in cui tutti i tifosi e tutto l'ambiente credono. Rispetto all'andata, quando un Genoa falcidiato dalle assenze e dagli infortuni, compreso Destro nel riscaldamento e Criscito ad inizio ripresa, cadde all'Arechi, la sfida sarà completamente diversa. Perché entrambe sono state rivisitate, rivoluzionate e si spera corrette, dal mercato di gennaio, dal cambio di tecnico e persino dal cambio di proprietà. Domenica però si giocano tutto. Il Genoa ha un solo obiettivo ed è quello di spezzare un doppio incantesimo: ritrovare la via del gol, che manca ormai dal 6 gennaio e soprattutto vincere la prima gara in casa in campionato.