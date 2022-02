Genoa, Blessin ridisegna la squadra

GENOVA - Quella di domani per il Genoa di Blessin sarà una gara fondamentale perchè dopo i due pareggi raccolti con Udinese e Roma, i rossoblù sono chiamati alla prima vittoria casalinga per dare quella sterzata definitiva e iniziare la lunga rincorsa, anzi "la caccia" come è stata definita, verso la salvezza. Blessin potrà contare sul gruppo praticamente al completo con le sole assenze dell’infortunato Bani e dello squalificato Ostigard ma ritrova Rovella e Criscito, recuperati dai rispettivi infortuni e può contare su Cambiaso dopo il turno di squalifica. Molte dunque le opzioni per il tecnico che oggi guiderà la rifinitura ma sembra pronto a schierare il suo Genoa con quel 4-2-3-1 che tanto bene ha risposto nelle due precedenti gare. Potrebbero però cambiare gli interpreti soprattutto tenendo conto della settimana in più di allenamento con il gruppo degli ultimi acquisti arrivati a fine mercato.