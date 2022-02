Blessin spinge il Genoa: "Con la Salernitana è una finale"

GENOVA - "Bilanciare la pressione e l'entusiasmo". Alexander Blessin non ha dubbi alla vigilia della delicatissima sfida salvezza con la Salernitana in programma domani al Ferraris. "Quella di domani è una partita molto, molto importante e sarà una sfida difficile ma come si è visto nelle ultime due partite con il nostro modo di giocare siamo riusciti a trascinare i nostri tifosi che sono diventati il dodicesimo uomo in campo-ha spiegato-. E questo sarà importante riuscire a farlo anche domani ripetendo le ultime prestazioni. Viviamo partita dopo partita ma quella di domani è sicuramente una finale e per questo dobbiamo cercare di fare il possibile per conquistare i tre punti e raggiungere il miglior risultato possibile". Per il tecnico una settimana di lavoro positiva e la consapevolezza di avere i tifosi dalla propria parte. "Noi faremo il possibile per salvare questo grande club. Chiaro che adesso non si deve dimenticare la classifica. Ma quello che è importante è trovare il giusto bilanciamento: non bisogna essere troppo tesi e nervosi ma essere più tranquilli. Bisogna calibrare gioia e concentrazione. Quello che serve è bilanciare la concentrazione e l'essere focalizzati sulla partita perché se hai troppa pressione rischi di bloccarti e quindi bisogna trovare la via di mezzo". Assenti Ostigard e Bani, Blessin ritrova Criscito e Rovella ed è pronto a lanciare Amiri e Gudmundsson. "Vista l'intensità del nostro gioco è bello sapere di poter contare su una rosa di qualità e poter sfruttare anche tutti i cambi. "Gudmundsson? ho notato già dopo i primi allenamenti la velocità con il pallone e le sue qualità - ha concluso Blessin - Penso che sicuramente domani possa avere molte possibilità di giocare o comunque di subentrare".