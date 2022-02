Colantuono: "Salernitana la prestazione non basta: serve la vittoria"

GENOVA - Stefano Colantuono allenatore della Salernitana ha commentato il pari di Marassi col Genoa. Di seguito le sue parole: "La partita non era facile. Ci abbiamo provato perchè non avevamo nulla da perdere. E' stata una buona prestazione, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Il Genoa aveva gli stessi nostri problemi. Era una partita fra due squadre che se la sono giocate a nervi tesi. Alla fine siamo stati anche meglio di loro nonostante abbiamo messo in campo tanti giocatori di grandissima qualità che però purtroppo, mancavano da tanto tempo. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato con quattro attaccanti puri e ci siamo corretti con Zortea. Il pari mi fa stare tranquillo? Non ero agitato prima. Conosco il calcio molto bene. Se la società dovesse decidere qualcosa di diverso...Io sono per il lavoro punto e basta. Un pareggio che non serve a nessuno? Noi vogliamo giocarcela fino alla fine. Abbiamo due gare da recuperare, quindi dobbiamo rimanere attaccati a questo treno. Dobbiamo però iniziare a vincere".