Genoa, tifosi sul tetto di un vaporetto a Venezia: arriva il Daspo

VENEZIA - Un gruppo di tifosi del Genoa, al termine del match di domenica contro il Venezia allo stadio Penzo, si è arrampicato, bandiere alla mano, ed ha camminato sopra il tetto del vaporetto che li stava trasportando verso piazzale Roma. L'episodio si è esaurito in poco meno di un minuto. Gli agenti di polizia che stavano scortando il mezzo, infatti, hanno fatto scendere subito i supporter rossoblù, per poi identificarli. Per loro si prospetta un Daspo di almeno due anni. Dell''indagine si occupa la Digos.