GENOA - Mimmo Criscito-Toronto: il matrimonio è a un passo. La trattativa tra il club canadese (che si è già assicurato Insigne per la prossima stagione) è infatti in dirittura d'arrivo. Ma, a differenza dell'operazione insigne, che approderà in Canada nella prossima stagione, Criscito si trasferirà già a marzo in MLS: accordo su tutto tra le parti e la firma dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane.