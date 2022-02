Genoa, tutto pronto per l'addio di Criscito

GENOVA - Cambio di programma per Mimmo Criscito: rientrato al Genoa, dove era esploso, nel 2018 dopo la lunga parentesi russa allo Zenit San Pietroburgo, il difensore aveva concordato con il club un presente da giocatore ed un futuro da dirigente. Nel frattempo, però, Preziosi ha lasciato il posto alla 777 Partners, che ha idee ben diverse per la società. E allora ecco che il difensore ha iniziato a guardarsi intorno, scegliendo di trasferirsi in Canada già da marzo, a quello stesso Toronto dove sarà raggiunto in estate da Lorenzo Insigne. Tornando al presente, il focus di Blessin e dei suoi giocatori è tutto incentrato sull'Inter, avversaria nel secondo anticipo in programma venerdì. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di Bani e dello stesso Criscito, mentre potrà finalmente fare affidamento su un Amiri tornato in condizioni ottimali. In ambito societario, infine, c'è da registrare l'ingresso della 777 Partners nella società brasiliana del Vasco da Gama, di cui ha acquisito il 70%: "Il nostro obiettivo - ha spiegato il responsabile del fondo Josh Wander a Globo - è su un progetto a lungo termine: costruire il club affinché sia sostenibile in Serie A per i molti anni a venire. Negli ultimi mesi, oltre al capitale che abbiamo messo a disposizione per il business, abbiamo cambiato la gestione, cambiato la strategia, cercato nuove tattiche, costruito le fondamenta di un business che prima non esisteva. Tutti questi mattoni ci aiuteranno nella squadra di calcio e verso i tifosi, negli anni che verranno. L’azienda sarà in una posizione in cui potrà sostenersi senza capitale aggiuntivo e questa è davvero la cosa più importante. Costruire un modello di business sostenibile, in cui la squadra possa vincere. Questo è precisamente cosa ci piacerebbe fare anche in Brasile".