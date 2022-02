Genoa, Blessin: "Voglio una squadra coraggiosa contro l'Inter"

GENOVA - "Sarà un piacere domani giocare contro una grandissima squadra come l'Inter, ci sono sempre belle sensazioni a giocare contro squadre così forti": Alexander Blessin appare tranquillo alla vigilia della sfida con i nerazzurri. Il tecnico del Genoa conosce perfettamente i pericoli derivanti dall'affrontre una squadra di primissima fascia, ma non per questo rinuncerà a far giocare il Grifone con lo stesso atteggiamento di sempre, anche se nell'ultima uscita il suo 4-2-3-1 non ha funzionato al meglio: "Nella prima mezz'ora con il Venezia - ammette il tecnico in conferenza stampa - abbiamo sofferto molto, per cui servono delle alternative al modulo di gioco. All'inizio loro non ci hanno permesso di fare il nostro gioco e il pressing che volevamo. Lì abbiamo perso molte seconde palle e i giocatori sanno cosa li ha portati a non giocare bene nei primi 20-25 minuti. Tutti noi crediamo ancora nella salvezza, anche se l’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e per noi non sarà facile. L’Inter manterrà possesso di palla, metterà in campo le qualità dei suoi giocatori e per noi sarà importante essere aggressivi e di metterli in difficoltà".