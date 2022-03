Genoa, 777 Partners rilancia: "Restiamo anche in caso di Serie B"

GENOVA - La 777 Partners, fondo di investimento americano che ha rilevato il Genoa da Enrico Preziosi a fine 2021, è pronta a rimanere al timone del Grifone anche in caso di Serie B "ma non penso che ci andremo". Questo è il pensiero espresso a Telenord da Andres Blazquez, ad rossoblù, che ha parlato anche delle scelte operate, sul mercato e in panchina, dai nuovi azionisti del club: "Crediamo nella salvezza - ha assicurato - tutte le partite che abbiamo giocato avremmo potuto vincerle, perciò sono convinto che esista una possibilità di rimanere in A. Con l’Empoli sono sicuro faremo bene. Io non posso pensare che andremo in B. E se anche dovessimo andare in B di certo rimarremo qui. Anzi posso dire che sto cercando casa a Genova. Però crediamo nella salvezza e anche per questo per la gara con l’Empoli abbiamo fatto prezzi popolari perché lo stadio sia pieno. Con l'Inter mi ha colpito la gradinata Nord e ora vorremmo che fosse così anche negli altri settori". Molto dipenderà da quanto Alexander Blessin riuscirà a rendere la squadra competitiva e in linea con le aspettative dei tifosi. Arrivato dopo la negativa parendesi di Andriy Shevchenko, il tecnico tedesco sta provando a risollevare le sorti del Genoa: "Il lavoro di Spors - spiega Blazquez - era quello di trovare tra le altre cose un allenatore giusto per il Genoa e devo dire che lo dobbiamo ringraziare. Quando abbiamo parlato con Blessin ci ha contagiato con la sua energia. È giovane, ha voglia di fare ed è uno di quelli che non si ferma mai, spesso rimane anche a fine allenamento sul campo con alcuni giocatori per i dettagli, in particolare con gli attaccanti. Con lui possiamo costruire un progetto a lungo termine come quello che vogliamo fare noi. Credo che diventerà uno dei grandi allenatori del Genoa: ha voglia, forza e si arrabbia quando non vince".