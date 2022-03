Genoa, Zarbano lascia la società: Blazquez amministratore delegato

GENOVA - Il Genoa perde un altro dei suoi dirigenti storici in seguito al passaggio di proprietà che ha portato la 777 Partners ai vertici del Grifone. All'indomani del pareggio con l'Empoli, infatti, la società ha comunicato la risoluzione del contratto che legava Alessandro Zarbano, amministratore delegato del club da sedici anni: "Il Genoa CFC - si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali della società - comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società e il dottor Alessandro Zarbano. Il Club augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni. Il Genoa comunica che l’ingegner Andrés Blazquez rimane come amministratore delegato della Società".