Genoa, Blessin: "Atalanta? Conterà l'equilibrio e vincere tutti i duelli"

GENOVA - Alexander Blessin , tecnico del Genoa , ha affrontato il consueto pre-partita, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l' Atalanta . Di seguito le sue parole: "Dopo la partita con l' Empoli ero triste perchè la squadra aveva dato tutto e avrebbe meritato molto di più. Ora però bisogna lasciarla alle spalle, concentrarci e lavorare sul prossimo step che è l' Atalanta . Peccato per le assenze di Sturaro e Rovella ".

Atalanta? Servirà equilibrio

"E' molto importante, quando giochiamo fuori casa contro una squadra come l'Atalanta, l'equilibrio. Giovedì abbiamo visto la gara con il Leverkusen. Nel primo quarto d'ora l'Atalanta era in difficoltà perchè il Bayer faceva un buon pressing. Poi l'Atalanta ha aumentato il ritmo e l'ha rimontata. Sarà molto interessante vedere il modo di giocare dell'Atalanta e vedere il modo in cui noi reagiremo. Probailmente Gasperini cambierà quache giocatore, ma non cambierà nulla in termini di qualità".

Gasperini? E' importante imparare da uno come lui

"Non lo conosco, ma ammiro il suo modo di lavorare e il successo che ha. E' una persona molto intelligente e un allenatore con molta qualità. E' importante imparare da questi allenatori di successo".

Conteranno i duelli individuali

"I duelli individuali saranno importantissimi, perchè l'Atalanta indipendentemente dal loro modulo, giocano uno contro uno a tutto campo. Nelle ultime sei partite solo contro il Venezia non abbiamo vinto molti duelli, ora dobbiamo reagire e vincere questi duelli".