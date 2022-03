Genoa, Blessin: "Torino partita della vita? Sono tutte finali"

GENOVA - Vigilia di Genoa-Torino , il tecnico del Grifone Alexander Blessin , ha affrontato diversi temi in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Se guardiamo i dati delle nostre ultime partite, tutte le abbiamo giocate come se fossero quella della vita, come sostiene il nostro presidente. A questo punto penso che tutte saranno per noi le partite della vita ”.

Torino simile all'Atalanta: serve la stessa prestazione di Bergamo

"Cosa serve per batere il Torino? Le ultime due o tre partite abbiamo fatto molto bene con la palla al piede. Juric ha lavorato con Gasperini e conosco già il suo modo di interpretare le gare, un po’ come l’Atalanta. Sappiamo quindi come dover affrontare il Torino. Chiaramente, sarà una partita durissima contro una squadra forte, che sa occupare bene il campo. Servirà qualità negli uno contro uno. Rispetto a Bergamo avrò anche qualche giocatore in più, quindi qualcosa in formazione cambierò, ma devo ancora decidere. L'importante è che si replichi la gara con l'Atalanta e cioè che ognuno dia il massimo e aiuti la squadra".

Attenzione al Gallo...Belotti

"Belotti è un attaccante fortissimo, molto potente, in grado di utilizzare il corpo per difendere la palla, soprattutto in area. Viene da un infortunio e penso che non giocherà per tutti i 90'. Bisognerà fare massima attenzione e giocare da squadra".

Arbitri? Anche il Genoa ha avuto episodi sfavorevoli

“Anche noi abbiamo avuto diversi episodi sfavorevoli. Anche gli arbitri sbagliano, il Var lo può aiutare e spesso lo fa. Speriamo che domani non ci siano episodi dubbi e che l’arbitro non sbagli nulla. Vogliamo vincere in modo giusto, senza avere aiuti”