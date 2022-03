Zangrillo: "Col Torino il Genoa non ha giocato in 10, ma in 12"

GENOVA - "Non abbiamo giocato in 10, ma in 12: un pubblico straordinario e dei ragazi meravigliosi. Volevamo questa vittoria, una prova di tenacia, tecnica e strategia. Oggi si è celebrato quanto ho cercato di anticipare in settimana, l'arbitro è un essere umano ma va aiutato dai calciatori e in alcuni episodi non lo è stato: trarre in inganno non fa bene allo sport". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo dopo la gara con il Torino: "Destro? Non entro in questioni tecniche, Destro è fondamentale per la squadra, oggi ha fatto un sacrificio perché bisognava coprirsi. Tutta la squadra segue l'allenatore, bisogna pensare positivo, era importante dare l svolta. Oggi era difficile e questa giornata è molto importante. Spors ha avuto un impatto straordinario, c'è una rivoluzione di mentalità e di progettualità ed è difficile a volte tradurla sul terreno di gioco soprattutto quando c'è urgenza come da noi. C'è un ambiente coeso, tutti abbiamo trovato un equilibrio e dobbiamo continuare su questa strada. La mia esperienza da presidente? Straordinaria opportunità devo mettermi a disposizione della società".