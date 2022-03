Genoa, Blessin esulta: "Vincere è la cosa più importante"

GENOVA - "L'atmosfera è stata sempre questa, ma nelle precedenti gare avevamo sempre pareggiato: siamo stato un'ora in 10, ma siamo rimasti compatti facendo un lavoro ottimo anche se non abbiamo creato tante occasioni. Niente è più importante della vittoria". Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico del Genoa Alexander Blessin, dopo la vittoria con il Torino: "Non è l'ultima della stagione e ci sono ancora tante gare. E' solo una vittoria, bisogna lavorare ancora. Non bisogna pensare di aver ottenuto troppo: è una vittoria importante, la festeggiamo ma domani si torna a lavorare. Cambiata mentalità? E' la base per lottare, è sempre stata una delle idee principali in ogni allenamento. Ci sono altre otto partite ancora da giocare, ma non ho mai pensato che la mia squadra non abbia mentalità. Sono orgogliosi dei tifosi, dobbiamo credere alla salvezza. Ho trovato una squadra che recepisce, è per questo che sta funzionando".