Genoa, la cura Blessin funziona

GENOVA - Alexander Blessin sembra aver trovato la cura giusta per il Genoa. Dal suo arrivo in Italia, il tecnico tedesco non ha ancora perso, mettendo in fila ben sette pareggi ed una vittoria: dieci punti che hanno rimesso in corsa il Grifone per una salvezza che sembrava impossibile solo un mese fa. I risultati delle avversarie hanno agevolato la rimonta dei rossoblù, ora a soli tre punti dall'obiettivo, che devono tra l'altro ringraziare... la Sampdoria. La vittoria dei cugini blucerchiati sul Venezia ha infatti permesso a Destro e compagni di rifarsi sotto e rientrare ufficialmente nella lotta per non cadere nel baratro della Serie B. Il calendario delle prossime partite sembra volgere a favore del Genoa, ma Blessin ha già detto ai suoi che lo sguardo va rivolto solo ed esclusivamente al Verona, avversario alla ripresa del campionato dopo la sosta. Tante delle scommesse del Genoa targato 777 Partners stanno pagando: dalla scelta di Blessin in panchina al mercato invernale di Spors, direttore sportivo che ha scelto di puntare su giovani già affermati invece di puntare su giocatori di esperienza, come spesso faceva Enrico Preziosi quando era alla guida del Grifone. La vittoria col Torino di venerdì, arrivata peraltro dopo l'espulsione di Ostigard a metà primo tempo ed una gara fatta di tanta sofferenza, ha ridato certezze al gruppo, che sa ed ha sempre saputo di poter contare sull'apporto dei tifosi. Nel post partita, Sturaro ha assicurato che l'assedio granata è stato respinto anche grazie all'apporto della Gradinata Nord, che ha finalmente ritrovato l'amore per la sua squadra. Ora davvero in lotta per quel fatidico quart'ultimo posto.