Genoa, Blessin: "A Verona sarà durissima. Conto anche sull'apporto dei tifosi"

GENOVA - Vigilia di campionato per il Genoa di Alexander Blessin, che come consuetudine ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Verona. Le sue parole: "Il Verona è una squadra che ha delle grandi qualità nel palleggio e nel possesso palla. Cercano di portare molti giocatori in area per essere pericolosi. Se lasciamo loro spazio, possono essere pericolosi perchè hanno qualità e sono molto bravi palla al piede. L'importante sarà non concedergli troppo spazio. Noi dobbiamo continuare a lavorare sodo e dare il massimo, perchè non abbiamo ancora fatto nulla. I tifosi al Signorini? E' stato un gesto eccezionale dei tifosi. Già sono meravigliosi allo stadio, ci hanno aiutato sempre ma quello che è successo ieri è stato veramente bellissimo. E' stato un segnale anche per noi vedere che i tifosi, la squadra e lo staff si sono uniti in queste ultime settimane. Domani a Verona, sarà durissima ma sappiamo che con dei tifosi così alle nostre spalle ci aiuteranno moltissimo".