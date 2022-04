Genoa, Blessin: "Non mi è piaciuta la mentalità del primo tempo"

VERONA- Dopo la sconfitta del Bentegodi l'allenatore del Genoa Alexsander Blessin ha parlato ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo non c'è stata la giusta mentalità, l'abbiamo persa lì. Avevamo le gambe molto pesanti. Abbiamo concesso molto perché abbiamo perso tanti duelli". "Mi è piaciuto molto di più il secondo tempo anche per l'atteggiamento". Il Genoa ha risentito della pausa: "Abbiamo perso un po' di ritmo durante la sosta. E' una gara in meno ma abbiamo subito la possibilità di riscattarci contro la Lazio". Sulla prova opaca di Destro: "Mattia non è andato molto in profondità. E' difficile giocare contro il Verona. Lui non è riuscito ad esprimersi al meglio così come i suoi compagni di reparto. Non ha avuto molte occasioni e ha perso molte palle. Spero che con la Lazio sia diverso".