Genoa, Blessin: "Abbiamo concesso troppo alla Lazio. Ci manca un bomber"

GENOVA - Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha commentato a Sky Sport il pesante ko contro la Lazio:“E' troppo prendere quattro gol in questo momento del campionato. Avevamo iniziato bene il match, infatti eravamo in controllo e avevamo qualche problema a sinistra che abbiamo cercato di risolvere. Abbiamo concesso gol stupidi e abbiamo continuato ad arretrare, lasciando troppo spazio alla Lazio. Il secondo gol ci ha fatto male, prima dell’intervallo, non si devono concedere. È stato un momento decisivo. Abbiamo problemi in attacco, ci manca il killer instinct, dobbbiamo lavorarci. Il Cagliari ha perso e resta a tre punti, ci sono ancora sei partite da giocare: speriamo di riprenderci".