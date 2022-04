Genoa, Blessin: "Soddisfatto della prestazione. Ora pensiamo a Cagliari e Samp"

MILANO - Al termine del match perso a San Siro contro il Milan (2-0), il tecnico del Genoa Alexander Blessin, ha fatto la sua disamina ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Nel complesso sono abbastanza contento della prestazione, abbiamo vinto tanti duelli a centrocampo ma purtroppo abbiamo costruito poco in avanti. Per quanto riguarda la partita, penso che l'arbitro abbia fischiato più a favore del Milan, ma faccio i complimenti ai rossoneri. Il Genoa ha fatto la sua partita e solo in questo modo ci si può salvare, giocando cos. Cagliari e Samp prossime avversarie? I tifosi, saranno importanti per noi, ma sono contento di come si interpretano le partite non solo contro le grandi squadre e questo può essere importante nelle prossime due partite che ci attendono e che saranno fondamentali".