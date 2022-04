Il Genoa si gioca tutto col Cagliari: Blessin spera

GENOA - Il Genoa non è più padrone del suo destino. La sconfitta in casa del Milan e la vittoria del Cagliari sul Sassuolo, rendono più difficile la strada della salvezza ai grifoni. Scontato che fino a che la matematica non condannerà i rossoblù, tutti daranno il massimo, tifosi compresi, anche se ogni domenica che passa, la sfida si fa sempre più difficile, a patto che si inizi a vincere contro il Cagliari. Non è propriamente un'ultima spiaggia, piuttosto una possibilità enorme di dare uno scossone alla classifica, far ripiombare gli uomini di Mazzarri nella lotta salvezza e mettere pressione alle altre concorrenti. Il calendario non sembra dalla parte del Genoa e non solo perché tra le altre i rossoblù poi dovranno affrontare la Sampdoria, ma soprattutto perché dopo avranno Juventus e Napoli prima di chiudere con il Bologna in casa. Ad intricare la lotta salvezza sono i recuperi della Salernitana che deve ancora giocare due gara, una delle quali col Venezia. Blessin e i suoi dunque non possono permettersi di fare calcoli o guardare le altre squadre. Devono solo pensare a vincere e fare più punti possibili , poi potranno leggere con calma la classifica e tirare le somme.