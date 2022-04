Genoa, Cagliari e derby per provare a rilanciarsi

GENOVA - Il Genoa, contro il Cagliari, si gioca molto: può segnare il rilancio della squadra di Blessin che, prima della sosta, era riuscita ad arrivare a -3 dai sardi. Ma le tre sconfitte consecutive hanno pesato e il successo del Cagliari sul Sassuolo ha portato a 6 punti il divario. E non solo, anche la successiva avversaria si è ritrovata coinvolta, la Sampdoria. Insomma due gare decisive per il futuro del Grifone. L'obiettivo è chiaro: contro il Cagliari servirà il miglior Genoa. Si cerca di recuperare Sturaro, niente da fare per Rovella, Cambiaso dovrebbe rientrare ai primi di maggio. E così, mentre Blessin studia le mosse per risolvere la sterilità offensiva, la società punta a riempire di più Marassi con una promozione versi i tifosi: il Genoa ha bisogno del sostegno della propria gente, e i tifosi, come sempre hanno dimostrato, non vogliono mancare.