Blessin: "Genoa, col Cagliari vale doppio"

GENOVA - "Una partita da sei punti". Alexander Blessin non si nasconde e conosce benissimo il valore della gara di domani contro il Cagliari. Solo con una vittoria il suo Genoa può tornare in piena corsa per la salvezza. Quello contro la squadra di Mazzarri è uno scontro diretto fondamentale. "Che la gara sia importantissima lo abbiamo visto anche in settimana dalla tensione dei giocatori-ha spiegato il tecnico rossoblù-. Dovremo riuscire a trovare la via di mezzo: è giusto essere focalizzati e concentrati su questa gara ma non troppo altrimenti rischi di bloccarti". Per il Grifone la ricetta è semplice. "Bisognerà mettere in campo la stessa grinta vista contro il Milan, sarà una partita ricca di duelli sia sulle prime che sulle seconde palle e la cosa fondamentale sarà proprio come sapremo impostare la seconda fase. In settimana ad esempio abbiamo analizzato proprio la sfida con i rossoneri e ho fatto notare alla squadra che pur avendo recuperato almeno tredici palloni purtroppo poi abbiamo perso chiarezza e calma e li abbiamo giocati male. Per questo pur sapendo che vogliamo vincere sarà importante anche la pazienza". Blessin ritroverà Sturaro, "la sua grinta aiuterà i ragazzi, per noi è un giocatore importante perché trascina tutta la squadra" e potrebbe cambiare qualcosa in attacco avendo tutti gli uomini a disposizione.