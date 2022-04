Primavera, Genoa-Roma 1-1: Gjini replica a Satriano

La partita

Al 16' la prima conclusione della Roma, con Padula, il portiere Corci c'è. Nel finale di una prima frazione avara di emozioni, al 44', Tahirovic per poco non approfitta di un retropassaggio avventato della difesta genoana, Corci sventa tutto. Nella ripresa, al 6', la Roma va a un passo dal vantaggio, ma il colpo di testa di Rocchetti non trova lo specchio di porta. Al 15' gialllorossi in vantaggio: Tripi riceve da Volpato e mette in mezzo dove Satriano, in girata, la spedisce in rete, non senza qualche protesta del Genoa per la posizione dello stesso Satriano. Il Genoa reagisce al 18', ma Mastrantonio è abile a dire di no a Bamba. Al 21' il pari: Besaggio, da calcio di punizione, serve Bamba, la cui conclusione è respinta da Mastrantonio, ma sulla ribattuta Gjini è il più rapido a metterla in rete, 1-1. Replica giallorossa al 24' con Satriano, mancino al volo che termina alto. Roma vicina al gol-partita nel finale, ma la conclusione di Satriano si spegne di poco a lato.