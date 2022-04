Genoa, Blessin: "Ora è dura salvarci, ma ci proveremo"

GENOVA - "Al termine della partita ho pensato a molte cose, alla gara e a quello che dobbiamo fare nei prossimi giorni. Sono rimasto a lungo in campo per capire cosa avremmo dovuto fare per vincere". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa,. Alexander Blessin, a Dazn dopo il derby con la Sampdoria: "Siamo stati scolastici, quasi ragazzini contro una squadra di adulti. La Sampdoria ha cercato di annullare i nostri punti di forza con il palleggio e noi dovevamo gestire meglio la partita per cercare lo sviluppo e la velocità, noi dovevamo far viaggiare meglio la palla. Potevamo pareggiare con il rigore ma sono molto arrabbiato anche perchè è dura per la salvezza anche se ci proveremo. Criscito? Dovevo tirarlo su di morale. Lui è bravissimo con i rigori ma ogni tanto capita, ho dovuto confortarlo visto che come me era deluso per la sconfitta e per il rigore. I cambi? Serviva velocità e verticalità. Le abbiamo trovate quando è entrato Criscito, ma non è bastato".