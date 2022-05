Genoa, Zangrillo: "Juve? Solo con l'umiltà puoi battere i campioni"

GENOVA - "Il nostro è un pubblico da Champions, bisogna colmare il gap tra loro e la squadra. Mi ha ricordato la partita recente del Real Madrid, ci ho creduto fino alla fine". Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha parlato così a Sky dopo la gara con la Juventus: "Alla base di tutto c'è l'umiltà: sono così riesci a crederci fino alla fine contro grandi campioni. Dobbiamo e vogliamo crederci, sicuramente oggi è un passo in più verso il nostro obiettivo. Sono contento che abbiamo segnato un giovane con Gudmundsson e che abbia segnato Criscito, che era in debito con la fortuna e con se stesso. E' la vittoria di una squadra che si deve ritrovare, ci siamo tutti noi che soffriamo ogni giorno. Avremo fatto una gran cosa se ci riusciremo, se non ci riusciremo avremo gettato le basi per riuscirci poi", ha concluso.