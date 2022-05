Genoa, per la salvezza contro il Napoli come con la Juve

GENOVA - Il Genoa nonostante la vittoria con la Juve è all'ultima spiaggia. Restano due partite, Napoli e Bologna, dove serviranno due vittorie e poi si tireranno le somme. Al Maradona, i tre punti sono infatti l'unica opzione possibile considerando il calendario e la classifica delle dirette concorrenti. Questo è il pensiero dell'ambiente genoano che grazie al tecnico tedesco Blessin è tornato in corsa per la permanenza in Serie A dopo che a fine gennaio sembrava ormai spacciato. Ripetere quindi il secondo tempo disputato con la Juve senza tanti calcoli, anche perchè il tempo stringe e l'obiettivo salvezza si allontana. Ieri intanto, la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Al Maradona non ci saranno giocatori squalificati, solo Badelj si aggiunge ai già diffidati Portanova e Destro, mentre sicuri assenti rimangono Czyborra e Vanheusden . Avranno una settimana di allenamento in più Cambiaso e Rovella mentre sono da valutare giornalmente Piccoli (problema muscolare) e Sturaro (tendinite), al momento gli unici veri dubbi che arrivano dall’infermeria.