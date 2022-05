Genoa, Criscito: "Retrocessione figlia di scelte sbagliate fin dal primo giorno"

NAPOLI - Al termine del ko in casa del Napoli (3-0), il capitano del Genoa, Domenico Criscito ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "È stato un anno difficile e di certo non retrocediamo oggi, ma per errori fatti in passato. Il futuro? Personalmente ho ancora un altro anno di contratto e se la società vuole parlare io sono pronto a tutto. Gli errori sono stati commessi fin dal primo giorno di ritiro e sotto questo punto di vista sono d'accordo col presidente. Peccato non aver potuto regalare una gioia alla nostra splendida tifoseria che ci ha sempre sostenuto e dato una grossa mano, specie in casa. Oggi abbiamo fatto una mezz’ora ad alto livello, ma quando non fai gol è dura, soprattutto quando ci sono giocatori come Insigne o Mertens. Loro non perdonano, noi abbiamo sbagliato. Speriamo di poter tornare in alto perchè la nostra gente non merita la B. Chiaramente se si cambiano tre allenatori e arrivano 4-5 giocatori l'ultimo giorno di mercato, qualcosa che non va c'è stato".