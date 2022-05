Il Genoa si interroga: come ripartire in B

GENOVA - Il Genoa chiude sabato la stagione che segna il ritorno in Serie B della squadra dopo 15 stagioni in Serie A. Si mette alle spalle un'annata terribile, si inizia a pensare al futuro. Serve dimenticare e rimediare agli errori commessi e costruire un Genoa che sappia diventare protagonista nel campionato di Serie B. E così si ragiona sul futuro e per ora le correnti di pensiero sono due. La prima intenzionata ad andare avanti con il duo Blessin-Spors con giocatori graditi al general manager tedesco. E l'altra corrente che spinge per un allenatore e un ds italiani, che conoscano la Serie B e i giocatori necessari per vincerla: una corrente caldeggiata dal presidente Zangrillo. Le due correnti si confronteranno: del resto l'obiettivo è comune, vale a dire fare la scelta migliore per affrontare al meglio un campionato difficile.