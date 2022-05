Genoa, Blessin: "Abbiamo un conto da saldare con i tifosi: tornare subito in A"

GENOVA - Il Genoa saluta la serie A con una sconfitta, l'ennesima di una stagione molto amara. Alexander Blessin, tecnico del Grifone, ha commentato la partita contro il Bologna persa (1-0). Nel dettaglio, le sue parole: "La partita di oggi ha rispecchiato le gare complessive da quando sono al Genoa. Un'occasione da gol per l'avversario e ci hanno subito punito. Noi invece, abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo fatto gol. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita. Adesso abbiamo assolutamente la responsabilità di tornare in serie A, dopo quello che hanno fatto i tifosi, non solo oggi. Siamo assolutamente responsabili di ridare quello che i nostri tifosi ci hanno dato. In B ci vorrà il giusto mix tra esperti e giovani di talento".