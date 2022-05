Genoa-Blessin: avanti

GENOVA- Josh Wander ha una visione più ampia di quanto i tifosi del Genoa possano immaginare. Il co-fondatore di 777 Partners, al Signorini assieme al fondatore Steven Pasko, ha analizzato quanto accaduto in questi pochi mesi. "La retrocessione non è stata un fallimento, ma è l'inizio della fase di transizione che dobbiamo affrontare. Vogliamo una squadra competitiva per la Serie B, per poi continuare il progetto in A". La parte sportiva sarà ancora affidata a Johannes Spors e Alexander Blessin smentendo dunque qualunque cambio sia a livello dirigenziale che tecnico. "Siamo felici delle persone che abbiamo scelto. Spors e Blessin sono destinati a restare qui per tanti anni. Speriamo davvero che continuino a voler stare con noi: noi abbiamo molta fiducia in entrambi e crediamo che siano le persone giuste per portare il Genoa nel posto che gli compete in Serie A". Un pensiero anche ai tifosi. "Il cambiamento non è facile. Cambiamenti del genere richiedono pazienza, questo progetto per noi è un progetto a lungo termine. Non è da uno, 2 o 3, ma 20, 30 o 40 anni. L’aspettativa è che nei prossimi anni i tifosi del Genoa possano cominciare a vedere i frutti di quello che stiamo facendo".

Frutti che potrebbero vedere in uno stadio rinnovato: "È qualcosa su cui continuiamo a lavorare, abbiamo presentato un progetto al Comune e alla Sampdoria per un grande rinnovamento dell’impianto. Il cambio di categoria non impatta su questo piano".