Genoa, ritiro a Bad Haring dal 18 al 28 luglio

GENOVA - La nuova stagione del Genoa inizia a svelarsi. Il club rossoblù ha infatti annunciato le date del ritiro estivo che si svolgerà in parte al Signorini e in parte in Austria nella località di Bad Haring, Tirolo, località a 630 metri sul livello del mare rinomato centro termale. "La partenza con volo charter per Innsbruck è prevista lunedì 18 luglio, mentre il ritorno alla base è fissato per giovedì 28 - ha spiegato il Genoa in un comunicato ufficiale -. Gli allenamenti saranno ospitati alla SportPlatz di Bad Häring dotata di due campi in erba e raggiungibile facilmente dall'hotel dove pernotteranno mister Blessin e i giocatori. Durante la permanenza in Tirolo il team disputerà due amichevoli fuori sede, in via di definizione, a seguito all'incarico conferito a Onside, l'agenzia delegata a curare gli aspetti organizzativi e logistici del ritiro". I rossoblù agli ordini di Alexander Blessin , tecnico confermato anche per il campionato di serie B, si ritroveranno in maniera "informale a fine giugno per visite mediche e test atletici, propedeutici al primo ciclo di lavoro al Centro Sportivo Signorini".