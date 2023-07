Genoa da Serie A, il primo abbonamento è di Strootman: "Qui come a casa"

Una campagna abbonamenti sorridente e ironica - con tanto di sottofondo musicale di “Bellissima” tra le immagini di Genova e dello stadio Ferraris - che scatta oggi con le prelazioni attive sino al 22 luglio.

Genoa, i prezzi degli abbonamenti

Prezzi sostanzialmente simili a quelli dell’anno scorso in B: considerando che nell’abbonamento è previsto anche l’ingresso per Genoa-Modena di Coppa Italia del 13 agosto, in pratica l’aumento per i vari settori è tra i 2 e i 4 euro a partita rispetto alle gare di B. La gradinata Nord intera costerà 225 euro mentre la Sud da quest’anno nelle partite dei rossoblù diventa gradinata Zena, allo stesso costo. Sottoscrivendo l’abbonamento con soli 10 euro si potrà anche acquistare la maglietta con la scritta “BellissimA” dedicata proprio al tormentone stagionale: la stessa cantante Annalisa - originaria di Savona - ha dato l’ok all’utilizzo del titolo e della canzone visto che era rimasta favorevolmente colpita dal coro sfottò lanciato dalla gradinata Nord utilizzando il suo fortunato tormentone musicale. Chissà che non possa presto essere una delle ospiti d’onore al Ferraris.

Genoa-Strootman, rinnovo di contratto

Intanto ieri a sottoscrivere il rinnovo di contratto col Grifone è stato Kevin Strootman, 33 anni e grande esperienza alle spalle, una certezza in più per la squadra di Gilardino. «Perché ho firmato il contratto? Mi sento come a casa, al Genoa. E ho detto al mio agente che volevo tornare a casa. Non sarà come l’anno scorso, lo sappiamo - dice il centrocampista olandese - probabilmente perderemo più partite di quelle che vinceremo. L’anno scorso abbiamo dato tutto per tornare in A. Ora dovremo soffrire ancora di più. Ma sono sicuro che lavoreremo tutti per fare una bella stagione». Un Genoa ancora alla caccia di un rinforzo in attacco ma comunque già attivo - visti gli arrivi di Aaron Martin e Leali - sul mercato. Servirà cambiare mentalità nella nuova stagione? «L’anno scorso nei primi mesi non avevamo la mentalità da B. Quando eravamo in vantaggio 1-0 avevamo paura di giocarcela. Quest’anno dobbiamo cambiare ancora mentalità perché ci sono tante squadre di qualità, più forti di noi. Abbiamo giocatori che hanno già fatto la A per non retrocedere, sono abituati» dice Strootman che non si fa colpire troppo dagli incroci di calendario: «La prima con la Fiorentina non posso giocarla, sarò squalificato. Penso già alla seconda con la Lazio. Ma devi giocare con tutti. Il ritorno di Garcia in Italia? Mi dispiace che Spalletti sia andato via da Napoli ma sono contento per Rudi, grande allenatore e grande persona che ho avuto a Roma e Marsiglia. Spero che faccia molto bene a Napoli, eccetto le due partite col Genoa...».