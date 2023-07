Genoa, tromba d’aria a Moena: annullata l’amichevole con il Tirol

MOENA - Annualata la seconda amichevole del Genoa neo-promosso. Il Grifone avrebbe dovuto affrontare il Tirol (club di Bundesliga austriaca) allo stadio Benatti di Moena nella preparazione alla stagione ma il meteo ha rovinato i piani della squadra ligure. Infatti un nubifragio, accompagnato anche da una tromba d'aria, si è abbattuto sulla Val di Fassa durante la sessione di allenamento della squadra di Gilardino: una torretta della Tv è caduta e gli stand del village sono stati spazzati via dal forte vento oltre a vari danni alle strutture del centro sportivo. Questo il comunicato ufficiale del Genoa: "Arbitro, dirigenti delle squadre e responsabile APT alle 17:30 decidono di annullare la gara amichevole viste anche le previsioni meteo in peggioramento fino alle 18.30". Prossimo appuntamento per i rossoblù sarà sempre presso il Benatti di Moena nella terza ed ultima amichevole in Val di Fassa contro il Venezia il 22 luglio (ore 17).