Tutti pazzi per il Genoa: un'estate da record, battuta la Samp

Al popolo rossoblù, invece, è bastato tornare in Serie A a dodici mesi dalla retrocessione e aver visto al lavoro la dirigenza che sta cercando di costruire una squadra in grado di ben figurare e di non dover soffrire per salvarsi. Così, ecco i 25.500 abbonamenti raggiunti quando mancano due giorni alla chiusura della campagna, in concomitanza con l’esordio. Per ringraziare i tifosi, ieri il club ha scelto una formula particolare. Otto giocatori, divisi in due gruppi di quattro elementi, si sono concessi per due ore a gruppo ai tifosi passati al Genoa Museum and Store al Porto Antico. Frendrup, Strootman, Gudmundsson e Bani prima, Retegui, Martinez, Dragusin e Thorsby hanno regalato alla gente autografi, selfie e fotografie.

Genoa, le parole di Bani

In totale, oltre tremila i tifosi che in un mercoledì assolato d’agosto hanno affollato l’area non distante dall’acquario tra i tanti turisti presenti a Genova in questi giorni. Sul fronte del mercato, sfuma l’arrivo di Casadei: il Chelsea preferisce mandarlo al Leicester. Piacciono Kunde dell’Olympiacos e Touré del Pisa. A sinistra, nel ruolo di vice Martin si avvicina il ritorno di Haps. L’incontro è stata anche l’occasione per Mattia Bani per fare il punto a pochi giorni dalle prime due gare ufficiali, il Modena in Coppa e la prossima settimana la prima in campionato contro la Fiorentina. «Sarà difficile riprendere le abitudini di una partita importante, però vogliamo passare il turno. Vincere aiuta per il morale e per iniziare al meglio il campionato - ha spiegato il difensore rossoblù -. Subito squadre forti? È il nostro “bentornati in Serie A” e onestamente preferisco affrontare la Fiorentina, la Lazio e tutte queste squadre che, con tutto rispetto, andare a giocare in Serie B. Quindi io sono contento di affrontarle subito. Magari le trovi in un momento più di carico con la preparazione dove comunque stanno cambiando qualche giocatore e ancora non sono ben amalgamati. Però prima o poi intanto vanno affrontati tutti, quindi siamo contenti di ripartire così subito per capire cosa è la Serie A».