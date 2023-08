Gilardino, conferenza Lazio-Genoa: "Per i ragazzi mi butterei nel fuoco

Un esordio in Serie A non proprio da incorniciare per Gilardino: alla prima da allenatore nel massimo campionato italiano, il tecnico ha visto cadere il suo Genoa in casa per 4-1 sotto i colpi della Fiorentina .

I rossoblù, dunque, proveranno a rifarsi fin da subito, anche se l'avversario è tutt'altro che banale: domani ad ospitare i grifoni ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri. Start alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Lazio-Genoa, parla Gilardino

Alla vigilia del match, queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Alberto Gilardino: "La Lazio è una squadra forte, con un maestro in panchina e un attaccante come Immobile. Ci siamo preparati ad una gara complicata, sappiamo le difficoltà che incontreremo ma vogliamo determinare. Alla squadra ho chiesto una reazione: io per loro mi butterei nel fuoco, perché li stimo. Spero che loro facciano altrettanto, perché c'è voglia di fare una bella prestazione. Il mercato? Non può essere una giustificazione. Sicuramente non è un momento semplice per i ragazzi, che si sono allenati con serietà ma con compagni fuori rosa o che si allenavano in condizioni particolari. Mi auguro che, a mercato chiuso, finalmente ci possa essere un'impronta: la volontà c'era già da luglio, ma con la campagna acquisti chiusa sarà più semplice. Haps viene da 7 mesi in cui non ha mai giocato, quindi andranno fatte attente valutazioni. Vogliacco recupera gradualmente, mentre Messias speso di averlo dopo la sosta".