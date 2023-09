Malinovskyi difende Gasperini: “Dittatoriale? Se non hai 300 milioni…”

Le dichiarazioni di Maehle contro Gasperini hanno fatto discutere. L'ex difensore dell'Atalanta ha accusato l'allenatore di avere una gestione dittatoriale: "Con lui non ti senti una persona, ma un numero. Non c'è alcun rapporto e non c'era davvero alcuna libertà. Gestione basata sulla paura, quasi dittatoriale - questa una parte dello sfogo del giocatore in conferenza stampa.