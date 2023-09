Gilardino, conferenza Genoa-Napoli: "Cosa servirà contro Kvara e Osimhen"

Un inizio di stagione tutt'altro che semplice per il Genoa . I grifoni hanno rimediato tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. L'ultima, prima della sosta, quella beffa contro il Torino , con il gol subito in pieno recupero . Davanti domani non il più semplice degli avversari per rilanciarsi: a Marassi arriva il Napoli campione d'Italia. Serviranno mentalità e coraggio: questo il messaggio di Alberto Gilardino alla vigilia del match.

Gilardino presenta Genoa-Napoli

Così si è espresso il tecnico rossoblù in conferenza stampa a poche ore dalla gara contro i partenopei: "Dovremo essere concentrati al 200%: di fronte avremo i campioni in carica, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione, due calciatori come Osimhen e Kvaratskhelia candidati al pallone d'oro. Hanno grande qualità e fisicità, noi dovremo avere mentalità, giocare con coraggio". Sui singoli: "Vasquez è tornato ieri dopo aver giocato due partite, ma può partire dall'inizio: è una macchina da guerra. Anche Puscas ha disputato due sfide, Dragusin sta bene. Tutti gli altri sono rientrati in buone condizioni. Malinovskyi? All'inizio della settimana ha avuto un piccolo problema, poi si è allenato con regolarità: può darci qualcosa di differente sia dall'inizio sia a gara in corso. Retegui ha voglia ed è motivato, con Messias spero che si riesca ad accelerare per farlo rientrare in gruppo, Vogliacco dovrebbe rientrare tra 10-15 giorni". Infine sulle pressioni dopo i 3 ko nelle prime 3 giornate: "Le ho sempre avute da calciatore quando non facevol gol. Ma spero di aver trasmesso i concetti giusti in queste settimane ai ragazzi: sono motivati e hanno lavorato nel modo giusto, con serietà e professionalità".