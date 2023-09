Gilardino, conferenza Lecce-Genoa: “De Winter bene, si alleni a duemila”

Alberto Gilardino ha parlato alla vigilia di Lecce-Genoa , valida per la quinta giornata di Serie A in programma domani venerdì 22 agosto alle 20:45 .

L'allenatore dei grifoni è tornato sull'ottima prestazione offerta dai suoi ragazzi contro il Napoli e si è proiettato alla sfida contro i salentini, rivelazione di questo inizio di campionato con sette punti in quattro partite che hanno permesso a D'Aversa di vincere il titolo di allenatore del mese.

Lecce-Genoa, Gilardino applaude D'Aversa e Corvino

Parole d'elogio per il Lecce da parte di Gilardino: "Sono quarti in classifica, una squadra plasmata nel modo giusto da D'Aversa, tecnico di valore, e dal direttore Corvino che conosco molto bene. Hanno dato continuità nell'identità di squadra. hanno gamba, forza e individualità importanti. Noi ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l'autostima molto alta. Quello che di buono abbiamo fatto col Napoli lo dobbiamo portare a Lecce. Tutto passerà dai soliti principi e dalla nostre prerogative in questo campionato: atteggiamento e prestazione".