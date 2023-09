Gilardino post Lecce-Genoa: "Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla"

Al termine della sfida Alberto Gilardino si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione dei suoi ragazzi: "C'è amarezza e dispiacere per il risultato. Dal 10' fino all'episodio dell'espulsione abbiamo fatto molto bene, abbiamo creato presupposti per far gol giocando a calcio. Dall'espulsione è cambiata la strategia della gara ma siamo rimasti in partita, è normale che il Lecce abbia spinto anche con i giocatori che ha, in grado di fare male alla nostra retroguardia".

Gilardino: "Ripartiamo dalla nostra determinazione"

Gilardino ha proseguito: "Da quando siamo rimasti in 10 l'atteggiamento c'è stato fino al loro gol. Abbiamo tenuto botta per quasi tutta la partita e anche in inferiorità abbiamo avuto occasioni dove potevamo essere più lucidi. I ragazzi hanno corso tanto e si sono sacrificati. Peccato per il finale, se avessimo portato a casa un punto sicuramente non avremmo rubato nulla. Il dna di questa squadra è questo: ragazzi che hanno fame e voglia, oltre che disponibilità nel lavoro" per poi concludere: "C'è rammarico perchè sono punti pesanti, ma anche nei momenti negativi bisogna trovare qualche aspetto positivo che stasera c'è. E questi dobbiamo portarli con noi giovedì contro la Roma. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto in dieci, dalla determinazione dei ragazzi".