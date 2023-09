Genoa, Gilardino: "Vogliacco out, Ekuban da valutare". E sulla Roma...

Avvio di stagione da montagne russe per il Genoa . I grifoni nelle prime cinque gare della stagione sono riusciti a collezionare 4 punti, figli di un pareggio contro il Napoli e della vittoria con la Lazio . Risultati prestigiosi, alternati però da alcuni passi falsi, come quello nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce .

Davanti un'altra sfida per la squadra di Alberto Gilardino, che affronterà la Roma di Josè Mourinho. Come dimostrato nelle prime partite, però, questo Genoa è capace di compiere grandi imprese proprio contro le big.

Il momento del Genoa: parla Gilardino

A presentare la sfida in conferenza stampa il tecnico rossoblù Gilardino: "La squadra è viva e orgogliosa. Roma difficile da affrontare. Ho detto oggi ai ragazzi che prestazioni e punti sono una necessità ma non devono diventare un'ossessione. Dobbiamo andare a prenderli attraverso le prestazioni che è quello che questa squadra ha sempre saputo fare e sarà fondamentale farlo domani. Sono molto sereno e cosciente di quello che sto facendo e non posso rimproverarmi nulla: lavoro 24 ore su 24 e seguo i ragazzi quotidianamente. Nessuno meglio di me sa valutare le soluzioni. Nel nostro percorso abbiamo avuto momenti positivi ma anche difficoltà che possiamo superare con costanza, determinazione e spirito, tutte caratteristiche già dimostrate. In questi momenti bisogna mettersi l'impermeabile come quando piove, serve la corazza vincente che ti permette di andare avanti. La squadra è viva e orgogliosa di fare questa partita sa che squadra andiamo ad affrontare e le difficoltà che incontreremo". Gilardino ha parlato anche dell'avversario, e nello specifico dei suoi attaccanti...