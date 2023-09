Gilardino esalta il suo Genoa: "Stiamo creando qualcosa di importante"

Il tecnico ha iniziato così la conferenza stampa in vista della trasferta difficile contro i bianconeri, reduci dalla sconfitta pesante del Maradona contro il Napoli. Del momento dei friulani ha parlato proprio Gilardino.

Udinese-Genoa, le dichiarazioni di Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato gli avversari: "Stanno attraversando un momento difficile, ma la classifica non rispecchia il loro reale valore. Siamo coscenti di questo ma vogliamo andare ad affrontare una partita feroce dal primo all'ultimo minuto". Sulla condizione della squadra: "Sono contento sin qui della mia squadra e delle prestazioni fatte: siamo andati a correggere alcuni errori e stiamo migliorando. Abbiamo avuto poco tempo per gioire ma la cosa fondamentale è portarsi dietro tutto quello che di buono abbiamo fatto l’altra sera dal punto di vista dell’atteggiamento, della perseveranza all’interno della gara, della fiducia che abbiamo trasmesso l’uno con l’altro, della grande positività fra i ragazzi".

Sugli infortuni: "Strootman e Badelj faranno accertamenti nei prossimi giorni così come Ekuban. Sabelli vediamo come sta oggi per capire le sue condizioni. Malinovskyi? E' in crescita e sta bene. Ho grande stima di lui e per noi è importante, dovrà fare la differenza". Sui cambi, tra cui l'ingresso di Messias contro la Roma: "Essere tutti dentro il gruppo e lavorare quotidianamente significativo per la crescita del gruppo. CI stiamo avvicinando a creare qualcosa di importante". In chiusura sulla formazione: "Devo valutare le condizioni di alcuni giocatori per cercare di mettere in campo la gara migliore per domani. Dobbiamo pensare all'Udinese e non al Milan".