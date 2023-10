Gilardino, il Grifone che fa impazzire il Genoa

Qualche giorno dopo il trionfo di Berlino che laureò l'Italia campione del mondo per la quarta volta, chiesero a Marcello Lippi quanti dei suoi ventitré azzurri sarebbero diventati allenatori . "Almeno quattordici o quindici", rispose Marcello che, al solito, aveva visto lungo . In ordine alfabetico, in Italia e all' estero , hanno via intrapreso la nuova carriera con fortune diverse: Marco Amelia, Simone Barone, Mauro Camoranesi, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi, Filippo Inzaghi, Rino Gattuso, Alberto Gilardino, Fabio Grosso, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Andrea Pirlo, Gianluca Zambrotta. L'unico attualmente in Serie A è Alberto Gilardino , 41 anni, cui va la palma della Domenica del 10 e lode poiché sta facendo faville con il suo Genoa , 130 anni il 7 settembre scorso e non sentirli. In nove mesi, il Grifone è stato letteralmente rigenerato dal ragazzo di Biella che dopo il gol suonava il violino e di gol, il decimo marcatore di tutti i tempi in Serie A, al pari di Beppe Signori e Roberto Baggio, ne ha segnati una valanga: 232 nei club in cui ha militato, dal Piacenza allo Spezia passando per Verona, Parma, MIlan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Genoa, Guangzhou Evergrande, Fiorentina, Palermo, Empoli, Pescara; si aggiungano le 19 reti siglate in 57 partite con la Nazionale, sublimate da quel divino colpo di tacco incastonato nella memoria collettiva, che mandò a segno Del PIero nella storica semifinale con la Germania.

Gilardino, dal Rezzate in Serie D al Genoa in Serie A

Quattro anni fa, Gilardino allenava il Rezzato in Serie D. Poi sono venuti la Pro Vercelli in C, il Siena in D e in C, la Primavera del Genoa dal 1° luglio 2022. Dove Gilardino è partito a razzo: 11 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. E quando, il 6 dicembre, 777 Partners, il fondo americano che nel 2021 aveva rilevato il Genoa da Enrico Preziosi, ha esonerato Alexander Blessin, la scelta è caduta sul campione del mondo, catapultato sulla panchina della prima squadra in un momento molto delicato della stagione.. A Genova si diceva che l'incarico sarebbe stato ad interim. Invece e per fortuna del Grifone, è stato definitivo, a conferma che la nuova proprietà rossoblù ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Gilardino ha riportato il Genoa dove merita di stare dopo un solo anno in Serie B. Debuttante assoluto in A, era partito male con il 4-1 incassato in casa contro la Fiorentina, eppure, chi lo conosce bene, racconta quanto l'allenatore si esalti nelle difficoltà. Così è stato. Lavoro, sacrificio, spirito di gruppo, prima e sempre la squadra, orgoglio e senso di appartenenza: questo impone il copione di Alberto e questo il Genoa mette in pratica. Alle sconfitte con Toro e Lecce, hanno fatto da contraltare il pareggio con il Napoli campione d'Italia, il successo in casa Lazio e il poker alla Roma che ha fatto impazzire Marassi, a cominciare dai 27.777 abbonati, record storico rossoblù, mentre i presenti sono stati in tutto 32.961. Gudmundsson e Retegui sono l'intrigante coppia d'attacco di un Grifone che vola alto. Ieri Gilardino dixit: "Stiamo costruendo qualcosa di importante". È tutto vero. E questa non è una sviolinata.